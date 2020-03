Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in Spielothek in Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 19. März 2020, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 26. März 2020, 10:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter das rückwärtige Fenster der Spielothek, in der Straße "Gartenweg" in Hatten, aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Am Objekt entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen. (362711)

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell