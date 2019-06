Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Diebstahl eines 115 PS starken Außenbordmotors aus dem Dehrner Hafen Runkel

Wasserschutzpolizeiposten Weilburg (ots)

In der Nacht von Pfingstmontag, den 10.06. auf Dienstag den 11.06.19 wurde aus dem Dehrner Hafen von einem dort liegenden Boot der dazugehörige Außenbordmotor mit Hilfe eines Bolzenschneiders abgetrennt und im Anschluss über angrenzende Feldwege abtransportiert. Dabei hinterließ der ca. 170kg schwere Motor deutliche Spuren.

Wer in der Zeit von 19:30 Uhr am 10.6 bis 13:00 Uhr am 11.6 verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten sich bei dem Wasserschutzpolizeiposten in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-50 zu melden.

Wasserschutzpolizeiposten Weilburg

An der Backstania 3

35781 Weilburg

Tel.: 06471-9386-50

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell