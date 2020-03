Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2020, ist es gegen 13:15 Uhr in der Hauptstraße in Hude / OT Wüstingen zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gekommen. Zur Unfallzeit befuhr eine 28-jähriger Fahrzeugführerin aus Wiefelstede mit einem Pkw Fiat den Ströhenweg in Fahrtrichtung Hauptstraße. Beim Heranfahren an den Einmündungsbereich zur Hauptstraße hatte die 28-Jährige nach eigenen Angaben technische Probleme mit ihrem Fahrzeug, weshalb sie ihr Fahrzeug nicht abbremsen konnte und dieses weiter in den Einmündungsbereich rollte.

Ein 17-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hatten befuhr zur Unfallzeit mit einem Pkw Vw Passat, gemeinsam mit seiner 49-jährigen weiblichen Begleitperson, ebenfalls aus der Gemeinde Hatten, die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße von der Bremer Straße kommend in Richtung Wüstingen. Er erkannte die Situation, konnte jedoch trotz einer eingeleiteten Notbremsung und eines Ausweichens einen Zusammenstoß mit dem Pkw Fiat nicht verhindern. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die drei beteiligten Personen erlitten durch den Zusammenprall der Fahrzeuge schwere Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Im Rahmen der erstmedizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst äußerte die 28-Jährige Fahrzeugführerin aus Wiefelstede Krankheitssymptome, die den Verdacht ergaben, dass diese mit einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus in Verbindung stehen könnten. Es wurden vor Ort erste Präventivmaßnahmen eingeleitet. Infolge einer medizinischen Begutachtung im Krankenhaus konnte dieser Verdacht nicht erhärtet werden.

Rückfragen bitte an:

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell