POL-BN: Königswinter: Raub in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am gestrigen Dienstag (17.03.2020) wurde die Bonner Polizei zu einem Raubgeschehen in einem Einfamilienhaus auf der Clemens-August-Straße in Königswinter alarmiert: Nach den bisherigen Feststellungen war dort im Garten ihres Hauses eine 71-jährige Frau gegen 20:50 Uhr von zwei bislang unbekannten Tätern attackiert und körperlich angegangen worden. Die Männer drängten die Frau in das Haus, wo sich auch ihr 79-jähriger Ehemann aufhielt. Dort erbeuteten sie Bargeld und flüchten anschließend in unbekannte Richtung. Die daraufhin eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Unbekannten, die wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 25 Jahre alt, etwa 170-175 cm groß, dunkel gekleidet (dunkle Jeans und dunkle Oberteile mit Kapuzen), kurze und dunkle Haare, sprachen gebrochenes Deutsch

Das zuständige Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen übernommen. Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

