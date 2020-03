Polizei Bonn

POL-BN: Raubdelikt in Bonn-Pennenfeld - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 16.03.2020 kam es auf der Zeppelinstraße in Bonn-Pennenfeld zu einem Raubdelikt: Gegen 22:50 Uhr saß ein 19-Jähriger zusammen mit einer 18-jährigen Bekannten in seinem auf der Zeppelinstraße geparkten Pkw, als die beiden nach ihren Angaben plötzlich von zwei Tätern attackiert wurden: Die beiden Unbekannten, die sich sowohl von der Fahrer- als auch von der Beifahrerseite genähert hatten, bedrohten die beiden Geschädigten jeweils unter Vorhalt eines Messers und raubten neben zwei hochwertigen Smartphones auch weitere persönliche Gegenstände. Die Täter flüchteten dann mit ihrer Beute in Richtung Zanderstraße. Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten bislang nicht zur Festnahme der beiden Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

1.Person: ca. 20-30 Jahre alt 185 - 190 cm groß Bart, dunkel gekleidet, Kapuzenpulli, Kapuze auf dem Kopf

2.Person: 20 - 30 Jahre alt 180 cm groß, 3-Tagebart

Das zuständige KK 32 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

