Polizei Bonn

POL-BN: Kontrollen in Bad Godesberg - 40 Personen bei Präsenz- und Interventionseinsatz kontrolliert

Bonn (ots)

Im Rahmen des Präsenz- und Interventionseinsatzes hat die Bonner Polizei am vergangenen Freitag (16.03.2020) zahlreiche Personen kontrolliert. Unterstützt durch Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes bestreiften die Polizeibeamten in der Zeit von 18:30 Uhr bis 01:00 Uhr die bekannten Treffpunkte Jugendlicher in der Innenstadt, in Mehlem und in Friesdorf sowie verschiedene Parkanlagen und Schulhöfe.

Zunächst zeigten die Polizisten im Kurpark sowie im Redoutenpark Präsenz und überprüften dort einige Personen. Es wurden auch Platzverweise ausgesprochen.

Auf dem Parkplatz der Godesburg wurden gegen 19:30 Uhr zwei Männer in einem geparkten Pkw kontrolliert. Der auf dem Fahrersitz sitzende 27-Jährige warf vor der Überprüfung einen Joint aus dem Fenster. Der Mann räumte ein Marihuana konsumiert zu haben. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Das Straßenverkehrsamt der Stadt Bonn wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Auf dem Pappelweg wurden gegen 19:50 Uhr nach einem Bürgerhinweis mehrere Jugendliche angetroffen, die dort Alkohol konsumierten. Die Jugendlichen erhielten Platzverweise.

Bei der Bestreifung verschiedener Schulhöfe, des Sportparks Penenfeld, des Panoramaparks sowie der Rheinaue wurden zahlreiche weitere Personen überprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell