Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Aufmerksamer Zeuge meldete verdächtige Person - Pkw-Aufbrecher festgenommen

Bonn (ots)

Am Sonntagmorgen (15.03.2020)konnten Beamte der Wache Godesberg im Ortsteil Muffendorf einen Pkw-Aufbrecher auf frischer Tat festnehmen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 05:45 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei informiert, weil er eine verdächtige Person auf der Lyngsbergstraße wahrgenommen hatte, der verdächtig in die dort abgestellten Fahrzeuge geschaut hatte. Eine kurze Zeit später eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte einen auf die Beschreibung des Zeugen passenden Verdächtigen antreffen. Dieser saß auf der Beifahrerseite eines Pkw. Beim Anblick des Polizeifahrzeuges flüchtete der Mann. Die Polizisten verfolgten ihn und konnten den Mann in einer Tiefgarageneinfahrt stellen. Bei seiner Festnahme leistete der 37-Jährige Widerstand, so dass die Beamten Pfefferspray einsetzen mussten. Bei seiner Durchsuchung wurden neben dem Diebesgut (Bargeld) aus dem Pkw auch verschiedene Aufbruchwerkzeuge aufgefunden.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Erneut führte der schnelle Notruf eines aufmerksamen Zeugen zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

