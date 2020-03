Polizei Bonn

POL-BN: Handy aus Lkw gestohlen - Polizei fahndet nach gewalttätigen Dieb

Bonn (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des 12.03.2020 machte sich ein Unbekannter an einem auf der Oxfordstraße etwa in Höhe der Einmündung zur Wilhelmstraße abgestellten Lkw zu schaffen. Der Fahrer hatte den Lkw gegen 14:15 Uhr kurz abgestellt,um nach einem Eingang zu suchen - das Fahrzeug war hierbei unverschlossen. Der Unbekannte öffnete in dieser Situation die Beifahrertüre, stieg in das Fahrzeug und entwendete ein Smartphone. Als der Lkw-Fahrer zu seinem Wagen zurückkehrte, sah er den Mann an seinem Lkw, sprach ihn an und versuchte auch, ihn festzuhalten. Der Dieb riss sich jedoch los, stieß den Fahrer zur Seite und lief mit seiner Beute entlang der Oxfordstraße in Richtung Breite Straße. Die polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

ca. 25 ahre alt ca. 175 - 180 groß schlanke Statur leichten Schnäuzer (Drei-Tage-Bart) hellrote Jacke dunkle Strick Mütze hellblaue Jeans dunklen Rucksack

Das zuständige KK 36 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

