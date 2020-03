Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Pennenfeld: Einbruch in Einfamilienhaus - Einbrecher von Bewohner überrascht - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 14.03.2020 brach eine noch unbekannte Person in ein Einfamilienhaus auf der Behringstraße in Bonn-Pennenfeld ein: Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte der Unbekannte gegen 22:00 Uhr zunächst auf das Grundstück des Hauses und verschaffte sich dann durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre Zugang in die Räume. Als ein Anwohner auf den Verdächtigen aufmerksam wurde und ihn ansprach, flüchtete der Mann - nach den aktuellen Feststellungen ohne Beute - über die Terrassentüre aus dem Objekt. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Tatverdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

1,80 - 1,85m groß schlanke Statur dunkler Kapuzenpullover dunkle Hose führte Taschenlampe mit

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

