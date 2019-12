Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hardterbroich-Pesch: Diebstahl aus Pkw

Mönchengladbach (ots)

An der Ückelhofer Straße richtete ein bislang unbekannter Dieb Sachschaden in dreistelliger Höhe an einem Auto an, um letztendlich mit recht schmaler Diebesbeute zu flüchten.

Der Mercedes stand dort geparkt, als der Täter am Donnerstag zwischen 20 und 22 Uhr die Beifahrerseite einschlug. Aus dem Fahrzeuginneren stahl er Zigaretten und ein wenig Münzgeld. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell