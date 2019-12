Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Raub an der Burgfreiheit

Mönchengladbach (ots)

Wegen eines versuchten Raubes ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am ersten Weihnachtstag gegen 17 Uhr in Odenkirchen an der Burgfreiheit. Zeugen hatten eine Rangelei und Schubserei zwischen dem Geschädigten und einem unbekannten Täter beobachtet.

Das leicht verletzte Opfer, ein 34-jähriger Mann aus Mönchengladbach, berichtete von einem Faustschlag auf die Stirn. Der Unbekannte habe ihn dann aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Als er dieser Aufforderung nicht gefolgt sei, habe der Täter versucht, ihm das Handy zu entreißen. Es sei zu einer Rangelei gekommen. Der unbekannte Täter sei schließlich ohne Beute Richtung Kamphausener Straße geflüchtet.

Die Zeugen beschrieben den Täter als männliche Person, etwa 30 Jahre alt, zirka 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Jacke mit weißem Aufdruck auf dem Rücken.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell