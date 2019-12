Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher kommen durch ein Kellerfenster

Mönchengladbach (ots)

Durch ein Kellerfenster sind Einbrecher am Tag vor Heiligabend in ein Einfamilienhaus in Giesenkirchen an der Kruchenstraße gelangt. Aus der Küche entwendeten sie Bargeld und verließen das Haus wahrscheinlich auf dem gleichen Weg, auf dem sie gekommen waren.

Die Tat wurde am Montag zwischen 9.30 und 22 Uhr begangen. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht hat, sollte sich bei der Polizei unter 02161-290 melden. (ds)

