Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Täter nach Einbruch in Delmenhorst festgenommen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch 25.03.2020, gegen 04:00 Uhr, drang ein männlicher Täter durch Beschädigen einer Nebeneingangstür in ein Wohnhaus im Sommerweg in Delmenhorst ein. Durch den dadurch verursachten Lärm, wurden Nachbarn auf die Tatausführung aufmerksam und alarmierten die Polizei. Während der Täter die Räumlichkeiten des Objektes nach Diebesgut durchsuchte, trafen Polizeikräfte vor Ort ein. Der Täter, eine männliche Person aus Delmenhorst, konnte vor Ort festgenommen werden. Während der Tatausführung waren die Eigentümer des Wohnhauses nicht vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell