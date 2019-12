POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg: Kriminalrat Marc Reinhold ist neuer Chef der Limburger Kriminalpolizei

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Kriminalrat Marc Reinhold ist neuer Chef der Limburger Kriminalpolizei

(si)Kriminalrat Marc Reinhold ist neuer Leiter der Limburger Kriminalpolizei. Der Kriminalrat tritt die Nachfolge von Thomas Ernst an, welcher in den letzten zwei Jahren die Leitung der Kriminalpolizei in Limburg inne hatte und im September 2019 zur Hessischen Polizeiakademie nach Wiesbaden wechselte.

Seine polizeiliche Laufbahn begann Marc Reinhold im September 2004 mit dem Studium an der Hessischen Polizeiakademie in Wiesbaden. Nach seinem erfolgreichen Abschluss führte ihn sein beruflicher Weg zunächst zur ersten Hessischen Bereitschaftspolizeiabteilung nach Mainz-Kastel und zum Hessischen Landeskriminalamt, wo er als Landesjugendkoordinator in der Zentralstelle für Kriminal- und Verkehrsprävention arbeitete. Im Anschluss war Marc Reinhold als Ermittler sowohl im Polizeipräsidium Südosthessen, als auch beim HLKA tätig und sammelte in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen als Sachgebietsleiter bei der "Task Force Internet", welche sich mit Recherchen und Ermittlungen in der digitalen Welt beschäftigt.

Nach dem Abschluss seines Masterstudiums an der Deutschen Hochschule der Polizei in Hiltrup im September 2019, freut sich der Kriminalrat nun auf seine neuen beruflichen Herausforderungen bei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg. Bei der Polizeidirektion übernimmt er als Leiter der Kriminalpolizei auch gleichzeitig die Vertretung des Direktionsleiters Frank Göbel. Dieser begrüßte den 36-jährigen Kriminalrat, welcher mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im Rhein-Main-Gebiet lebt, Ende Oktober herzlich in den Räumlichkeiten der Polizeidirektion und wünschte ihm viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben.

