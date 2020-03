Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Lagerhalle in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2020, ist es gegen 18:15 Uhr in der Straße "Tempel" in Hude / OT Vielstedt zu einem Brand in einer Lagerhalle gekommen. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein Elektrogerät innerhalb der Lagerhalle in Brand. Durch den Brand wurden Wände und Teile der Decke beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Löscharbeiten waren die Feuerwehren Hude, Altmoorhausen, Ganderkesee und Neuenkoop mit etwa 50 Personen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

