Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bild-Infos

Download

Kleinniedesheim (ots)

Am 20.01.20 im Zeitraum von 08:00Uhr bis 08:30Uhr wird in der Großniedesheimer Straße ein Wohnhaus in der Art beschädigt, dass die Regendachrinne, sowie die vorderste Reihe der Ziegeln beschädigt bzw. abgedeckt werden. Das Dach des Wohnhauses befindet sich in einer Höhe von 3,00 bis 3,50m, sodass die Annahme nahe liegt, dass der Schaden durch einen vorbeifahrenden Lkw verursacht wurde. Der Schaden am Dach beläuft sich auf schätzungsweise 2000,-EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Laura Schwarz



Telefon: 06233 313-0

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell