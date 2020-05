Polizei Homberg

POL-HR: Schrecksbach: Der gestohlene Lamborghini aus Schrecksbach wurde noch nicht aufgefunden

Homberg (ots)

Entgegen mehrerer Presseberichte verschiedenster Medien ist der in Schrecksbach gestohlene Lamborghini noch nicht aufgetaucht.

Anfang letzter Woche hatten mehrere Medien darüber berichtet, dass ein in Nordhessen gestohlener Lamborghini in Österreich aufgefunden worden sei.

Bei dem am vorletzten Wochenende in Österreich aufgefundenen Lamborghini handelt es sich definitiv nicht um den am 29.09.2020, gegen 01:30 Uhr, entwendeten Sportwagen aus Schrecksbach.

Die Kriminalpolizei in Homberg fahndet weiter nach dem in Schrecksbach entwendeten Lamborghini.

