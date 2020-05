Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Einbruch in Buchhandlung

Homberg (ots)

Tatzeit: 02.05.2020, 14:00 Uhr bis 04.05.2020, 08:30 Uhr

Im Laufe des letzten Wochenendes sind unbekannte Täter in eine Buchhandlung am Marktplatz eingebrochen und haben Bargeld aus einer Kasse, eine Spendenbox und ein Sparschwein gestohlen.

Die Täter hebelten die Eingangstür zur Buchhandlung auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Sie entnahmen aus der Registrierkasse das Wechselgeld, entwendeten eine Spendenbox für das Kinderhilfswerk und die Trinkgeldkasse in Form eines blauen Sparschweines jeweils mit Bargeld. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

