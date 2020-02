Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebe flüchteten mit BMW-Lenkrad

In Lückerath haben Diebe aus einem BMW das Lenkrad samt Airbag gestohlen.

Der 47-jährige Besitzer des weißen BMW 1er hatte den Wagen am Freitag (14.02.) gegen 19:30 Uhr am Straßenrand der Montanusstraße geparkt. Als er am Sonntag (16.02.) Mittag gegen 12:00 Uhr wieder losfahren wollte, musste er feststellen, dass jemand eine Dreieckscheibe eingeschlagen hatte. Aus dem Fahrzeug fehlte das Lenkrad.

Die Polizei bittet Zeugen, die am letzten Wochenende etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

