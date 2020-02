Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Motorradfahrer übersehen und schwer verletzt

Burscheid (ots)

Am Sonntagnachmittag (16.02.), gegen 16:30 Uhr, hat sich auf der Einmündung Hilgener Straße / Witzheldener Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 61-jährige Burscheiderin ist mit ihrem Opel von der Hilgener Straße nach links in die Witzheldener Straße abgebogen. Dabei übersah sie offenbar den von links aus Witzhelden kommenden 56-jährigen Burscheider auf seinem Motorrad Suzuki. Mit der Fahrzeugfront traf sie das Motorrad, so dass der Motorradfahrer stürzte und sein Motorrad auf die Seite fiel.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 10.000 Euro geschätzt. (ct)

