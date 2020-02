Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zigarettendiebe festgenommen

Odenthal (ots)

Heute Nacht (17.02.), gegen 3 Uhr, ist eine Tankstelle auf der Altenberger-Dom-Straße in Odenthal von Einbrechern heimgesucht worden. Sie zerstörten mit einem Gullydeckel die Tür zum Verkaufsraum und entwendeten zahlreiche Tabakwaren aus dem Verkaufsraum. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Ein Anwohner meldete den Vorfall über Notruf der Polizei. Ein Streifenwagen traf das Fluchtfahrzeug dann im Rahmen der Fahndung circa 2 km entfernt vom Tatort an. Nach kurzer Verfolgung verunfallte das Fluchtfahrzeug an einer Verkehrsinsel. Der folgende Streifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte noch leicht mit dem Fluchtfahrzeug, wobei leichter Sachschaden entstand.

Die beiden Täter, ein 21-jähriger Düsseldorfer, und ein 23-jähriger Krefelder, wurden vorläufig festgenommen. Die Beute wurde im Kofferraum aufgefunden und sichergestellt. (ct)

