Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Betrunkener Randalierer in Gewahrsam genommen

Mannheim-Käfertal (ots)

Nachdem ein 48-jähriger Mann am Freitag Abend gegen 21 Uhr im Treppenhaus seines Anwesens und vor der Wohnung einer Nachbarin randaliert hatte, wurde er durch Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal zunächst eindringlich zur Ruhe ermahnt. Der Mann war leicht alkoholisiert, zeigte sich aber einsichtig. Etwa eineinhalb Stunden später mussten die Beamten erneut tätig werden. Der Mann hatte nun bei besagter Nachbarin eine Scheibe der Wohnungstür eingeschlagen und die Frau beleidigt. Beim erneuten Einschreiten der Beamten zeigte sich der nun deutlich stärker alkoholisierte Mann äußerst renitent und uneinsichtig. Er wurde daher in Gewahrsam genommen und musste seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung.

