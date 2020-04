Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch in Schule - Täter festgenommen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden nach einem Einbruchsalarm im Ludwig-Frank-Gymnasium noch vor Ort die Täter festgenommen. Die drei 21 und 22-jährigen Männer hatten die Scheibe einer Eingangstür am Schulgebäude eingeschlagen und die Schule betreten. Bei Durchsuchung des Gebäudes, bei der auch ein Polizeihund eingesetzt wurde, konnte festgestellt werden, dass die jungen Männer in allen Stockwerken mehrere Zimmer und verschiedene Gegenstände mit Farbe beschmiert hatten. Ob zudem auch etwas aus der Schule entwendet worden ist, war zunächst unklar. Durch die Kriminaltechnik wurde die Spurensicherung übernommen. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell