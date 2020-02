Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendlicher schlägt zu

Kaiserslautern (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es am Montagabend in der Mall Kaiserslautern. Laut Zeugenaussagen war ein 16-Jähriger gemeinsam mit Freunden im Bereich des "Food-Courts" unterwegs, als er von einem ihm unbekannten Jugendlichen angepöbelt wurde. Der bislang Unbekannte, der in Begleitung anderer Jugendlicher war, holte nach einem Wortgefecht aus und schlug dem 16-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend rempelte er den Kumpel des 16-Jährigen derart an, sodass dieser Schmerzen in seiner frisch operierten Schulter verspürte. Die Geschädigten flüchteten in ein Geschäft. Im Laden bekam der 16-Jähriger erneut einen Schlag von dem Beschuldigten ins Gesicht. Ein Mitarbeiter kam der Gruppe zu Hilfe und versuchte den mutmaßlichen Täter zu schnappen. Dieser flüchtete allerdings. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0631/369 2250.|slc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell