POL-PPWP: Einbruch in Bäckerei

Eine Bäckerei im Stadtteil Hohenecken hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag ungebetene Besucher. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum des Geschäfts in der Burgherrenstraße, und machten sich dort an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Es gelang den Tätern zwar nicht, das Gerät aufzubrechen, der Automat wurde aber beschädigt. Bevor die Eindringlinge die Räumlichkeiten wieder verließen, stahlen sie noch etwas Bargeld sowie mehrere Flaschen Cola. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Montagmittag, 12 Uhr, und Dienstagnacht, 2.45 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum eventuell etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

