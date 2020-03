Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta - Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügungen vom 24. März 2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, 24. März 2020, führten die verstärkten Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta erneut zu vereinzelten Verstößen gegen die Allgemeinverfügungen. So wurde in Cloppenburg ein Sonderpostenmarkt darauf hingewiesen, dass Waren, die nicht in der Ausnahmegenehmigung aufgeführt sind, nicht verkauft werden dürfen. In Molbergen versammelten sich drei männliche Erwachsene im Bereich des Dorfparks. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie unverzüglich Folge leisteten. Für den Landkreis Vechta sind am Dienstag bislang keine Verstöße bekannt geworden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell