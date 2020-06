Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbrecher flüchten

Rhede (ots)

Mit einem Gullydeckel warfen noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag gegen 03.40 Uhr eine Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Straße Paßkamp ein. Die Einbrecher flüchteten, ohne in das Haus eingedrungen zu sein. Vermutlich fühlten sie sich durch einen Zeugen entdeckt, der mit seinen Hunden einen Spaziergang machte. Der Zeuge sah die beiden in Richtung Dännendiek flüchtenden Täter. Nach seinen Angaben sind diese vermutlich 17 bis 25 Jahre alt. Beide waren mit dunklen Kapuzenpullis bekleidet. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

