Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Nachtrag zur Entfürhung in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass es sich um zwei südländische Männer im Alter von 30-40 Jahren gehandelt hat, die auf der Suche nach einer männlichen Person gewesen sind. Durch die Freiheitsberaubung des 17-jährigen Mädchens erhofften sie sich Informationen über den gesuchten Mann und befragten die 17-Jährige dazu auf arabisch. Die Jugendliche kannte den Gesuchten jedoch nicht. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall dauern weiterhin an.

Bezug zur Meldung vom 13.05.2020:

Am Mittwoch, den 13. Mai 2020, kam es gegen 07:30 Uhr in Wardenburg zu einem Vorfall, bei dem ein jugendliches Mädchen in einen schwarzen Mercedes gezerrt wurde.

Das jugendliche Mädchen passierte zu Fuß die Oldenburger Straße in Richtung Huntestraße, als ein schwarzer Mercedes neben ihr anhielt und sie plötzlich in das Fahrzeug gezerrt wurde. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort.

Nach einiger Zeit konnte das Mädchen jedoch im Bereich Moorbäksweg das Fahrzeug verlassen und zurück nach Wardenburg gelangen. Die Hintergründe und Umstände der Tat sind derzeit noch völlig unklar.

Die Polizei Wildeshausen sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall und vor allem dem schwarzen Mercedes sowie den Tätern machen können.

Beschreibung des Pkw:

-Schwarze Limousine -Hersteller: Daimler Benz -Modell: CLS, neues Modell vermutlich aus dem Jahr 2020, mit LED-Scheinwerfern -Kennzeichen aus München "M" mit Zahlenfragment "05"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen, die rund um die Uhr für Hinweise zur Verfügung steht (533904).

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

