Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermasch: Pizzalieferant in Lemwerder ausgeraubt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein Lieferant einer Delmenhorster Pizzeria ist am Mittwoch, 13. Mai 2020, um 22:22 Uhr, in der Schlesischen Straße in Lemwerder ausgeraubt worden.

Der 43-jährige Bote sollte drei Pizzen an eine Anschrift ausliefern, bei der es sich um den Wohnmobilstellplatz handelte. Vor Ort traf er auf drei männliche Personen, die sich als Besteller zu erkennen gaben.

Die erste Person nahm dabei die drei Pizzen entgegen und entfernte sich in Richtung Schulgelände. Diesen Mann beschrieb der Pizzabote später als:

- geschätztes Alter 20 - 22 Jahre

- ca. 180 cm groß

- schlanke Statur

- blonde, kurze Haare

- beige Jacke

- Einwegmundschutz

Während diese Person mit den Pizzen wegging, zeigten die beiden anderen Männer einen Schlagstock bzw. ein Messer, bedrohten den Boten und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf.

2. Person:

- ca. 180 cm groß

- kräftiger als die erste Person, aber nicht dick

- schwarze, kurze Haare

- schwarze Jacke

- Einwegmundschutz

3. Person:

- ca. 175 cm groß

- schlanke Statur

- schwarze Bekleidung

- Einwegmundschutz

Nachdem ihnen eine geringe Menge Bargeld ausgehändigt wurde, folgten sie dem ersten Täter und rannten in Richtung Schule.

Im Rahmen der Fahndung, bei der mehrere Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermasch und später auch noch der Polizeihubschrauber eingesetzt waren, konnten in Höhe der Edenbütteler Straße zwei Personen festgestellt werden, auf die die Beschreibung zutraf. Diese flüchteten über einen Fußweg in Richtung der Straße 'An der Kirche'.

Die Polizei Brake bittet um Hinweise von Zeugen, die zwischen 22 und 23 Uhr Personen im Bereich des Wohnmobilstellplatzes bzw. dem nahen Schulgelände gesehen haben. Meldungen werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen (534993).

