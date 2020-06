Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Pkw und Mülltonnen brannten

Heek (ots)

Zeugen entdeckten in der Nacht zum Sonntag um kurz nach 01.00 Uhr auf der Vennstraße einen brennenden Pkw und einen weiteren Brand, wenige Meter von dem brennenden Fahrzeug entfernt. Die Zeugen alarmierten die Feuerwehr und brachten zusammen mit einem weiteren Zeugen ein in der Nähe stehendes Auto aus dem Gefahrenbereich. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der andere betroffene Pkw in Vollbrand. Bei dem zweiten Brandherd handelte es sich um zwei Mülltonnen. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 (02561-9260 oder 02861-9000).

