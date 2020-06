Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Geschher Nachtrag zu: "Verfolgungsfahrt nach Tankbetrug mit entwendetem Pkw in Gescher" - Zeugensuche

Gescher (ots)

Zu einigen kritischen Verkehrssituationen kam es am Sonntagnachmittag bei der Verfolgung des Flüchtigen. Mehreren Autofahrern nahm er in der Einmündung L608/Borkener Damm die Vorfahrt, als er mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr schleuderte. Nur durch Ausweich- und Bremsmanöver konnten andere Kraftfahrer Kollisionen verhindern. Rücksichtslos raste der Flüchtige Radfahrern entgegen. Das Verkehrskommissariat Ahaus bitte die betroffenen Verkehrsteilnehmer, aber auch andere Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

