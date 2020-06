Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Roller frisiert/Drogen/ohne Führerschein/Roller nicht versichert

Heek (ots)

Gleich mehrere Verstöße hat ein 51-Jähriger in den frühen Morgenstunden am Montag begangen. Er war mit einem Motorroller in Heek unterwegs, als er auf der Bahnhofstraße in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geriet. Beim Ablegen seiner Handschuhe wollte er ein Tütchen, vor den Beamten verstecken. Dieses misslang jedoch, die Beamten stellten das Tütchen mit den mutmaßlichen Drogen sicher. Das Versicherungskennzeichen war nicht mehr gültig und der Roller zudem frisiert. Auch einen Führerschein konnte der Rollerfahrer nicht vorweisen. Dafür gab er aber an, dass er Drogen konsumiert habe. Die nächtliche Fahrt endete für den Roller und dessen Fahrer auf der Polizeidienststelle. Die technisch mögliche Höchstgeschwindigkeit wird nun ermittelt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

