Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vorrang missachtet

Borken (ots)

Leichte Verletzungen und Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 15.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Bundesstraße 70 in Borken. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte sich am Donnerstag gegen 10.40 Uhr an der Einmündung Raesfelder Straße auf die Linksabbiegespur der B70 eingeordnet. Beim Abbiegevorgang stieß sie mit dem Auto eines entgegenkommenden 65-jährigen Raesfelders zusammen. Bei der Kollision verletzte sich der Raesfelder leicht.

