Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Nach Spiegelberührung geflüchtet

Ahaus (ots)

Eine rasante Flucht mit hoher Geschwindigkeit und über rotlichtzeigende Ampeln folgte, nachdem ein Autofahrer in Alstätte einen beschädigten Rückspiegel hinterlassen hatte. Zuvor wartete eine 28-jährige Autofahrerin aus Ahaus auf der Linksabbiegespur der Bundesstraße 70, um in die Gronauer Straße abbiegen zu können. Ein entgegenkommender Autofahrer steuerte seinen dunklen 5er BMW zu weit nach links und die Spiegel der Fahrzeuge stießen zusammen. Der Flüchtige sei nach dem Unfall mit weit über hundert Kilometern pro Stunde in Richtung Gronau geflüchtet, so die Zeugin. Auch eine rotlichtzeigende Ampel an der Kreuzung B70/L560 habe den Autofahrer nicht gestoppt. Die Ahauserin beschrieb den Flüchtigen als männlich und circa 25 bis 35 Jahre alt. An dem BMW seien Kennzeichen aus dem Kreis Borken befestigt gewesen. Das Verkehrskommissariat in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

