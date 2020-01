Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehr löschte Kaminbrand und beseitigte Ölspur

Samstagmittag rückte die Feuerwehr Dinslaken mit dem Einsatzstichwort "Kaminbrand" zum Waltraudweg aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war von außen kein Brandereignis zu erkennen. Im Kamininneren befanden sich jedoch Glutnester, die herausgefegt werden mussten. Dazu wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Die Entnahme des Brandgutes an der Revisionstüre führte ein Trupp unter Atemschutz durch. Nach den Reinigungsmaßnahmen wurde der gesamten Kamin mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz für die insgesamt 21 Feuerwehrleute der Einheit Stadtmitte und der hauptamtlichen Wachabteilung beendet werden. Bereits am Vormittag musste die Feuerwehr zu einer großflächigen Straßenverunreinigung ausrücken. Im Stadtteil Hiesfeld hatte ein Fahrzeug Dieselkraftstoff verloren. Betroffen waren Straßen, in den Bereichen der Kurt-Schumacher-Str. und des angrenzenden Gewerbegebietes. Zur Aufnahme des abgebundenen Ölbindemittels und zur Reinigung der Fahrbahn wurde eine Kehrmaschine angefordert. Die 10 Einsatzkräfte der Einheit Hiesfeld und der hautamtlichen Wachabteilung konnten nach etwa zwei Stunden wieder einrücken.

