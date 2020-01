Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Ereignisreiche Silvesternacht für die Feuerwehr

Wie erwartet wurde der Jahresübergang 2019 auf 2020 für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dinslaken arbeits- und abwechslungsreich. So versorgte der Rettungsdienst bei insgesamt 25 Einsätzen neben unterschiedlichen "alltäglichen" Verletzungen und Erkrankungen auch einige Patienten, deren Krankheitsbilder unmittelbar mit den Feierlichkeiten in Zusammenhang standen. Unter anderem wurde eine Person durch eine Rakete am Kopf und eine weitere durch einen Böller erheblich an der Hand verletzt. Weiterhin unterstützte der Rettungsdienst die Kolleginnen und Kollegen der Stadt Duisburg bei einem Großeinsatz mit vielen Verletzten. Die Feuerwehr rückte nach dem Jahreswechsel zu insgesamt sieben Einsätzen aus. An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet waren Müllcontainer oder die Vegetation durch Feuerwerkskörper in Brand geraten. Bei einem örtlichen Produktionsunternehmen wurde die Brandmeldeanlage durch die starke Rauchentwicklung der abgebrannten Feuerwerkskörper ausgelöst. Hier musste die Feuerwehr nur eine kurze Kontrolle durchführen und konnte schnell und unverrichteter Dinge wieder einrücken.

