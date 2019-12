Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Heilig Abend bei der Feuerwehr Dinslaken

Auch am Heiligen Abend waren die Kolleginnen und Kollegen der Feuer- und Rettungswache Dinslaken für unsere Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Am Mittag kam Bürgermeister Michael Heidinger zu Besuch. Bei einer Tasse Kaffee traf man sich zu einer gemeinsamen Gesprächsrunde. Vor dem Abendessen wurde am Weihnachtsbaum, vom jüngsten Mitglied der Wachbesatzung, ein Gedicht vorgetragen. Dies ist seit mehreren Jahren Tradition bei der Feuerwehr Dinslaken. Für die Kräfte des Brandschutzes war es eine ruhige Schicht mit nur zwei Alarmierungen. In den frühen Morgenstunden wurden sie zu einem ausgelösten Heimrauchmelder und zu einer Unterstützung für den Rettungsdienst gerufen. Der Rettungsdienst wurde insgesamt zu 19 Einsätzen alarmiert.

