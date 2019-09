Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Vorfahrt missachtet - Radfahrer wird schwer verletzt

Freiburg (ots)

Weil er die Vorfahrt eines Pkws missachtete, wurde ein Radfahrer am Samstagmorgen, 28.09.2019, WT-Tiengen, schwer verletzt. Der 50-jährige Fahrradfahrer hatte gegen 08:50 Uhr einem von rechts aus der Alwigstraße kommenden 22 Jahre alten VW-Fahrer die Vorfahrt genommen. Das Fahrrad prallte gegen den Pkw, der Fahrradfahrer stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus erforderlich war. An seinem Mountainbike wurde ein Schaden von rund 500 Euro, am Pkw in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht.

