Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Autofahrer prallt gegen Baum

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend, 29.09.2019, im Albtal von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Gegen 19.30 Uhr war der 26-jährige mit seinem Renault auf der L 154 in Richtung Buch unterwegs, als er zunächst auf den Grünstreifen geriet. Er übersteuerte seinen Wagen in der Folge und schleuderte nach links von der Fahrbahn, wo er eine Böschung hinabfuhr und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer klagte über Kopfschmerzen, weshalb er vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehr wurde zur technischen Hilfeleistung hinzugezogen, da es im Unglückswagen stark nach Benzin roch. Am Renault entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell