Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Von Radweg abgekommen und schwer verletzt

Reken (ots)

Ein Pedelecfahrer hat sich am Mittwoch bei einem Unfall in Reken schwere Verletzungen zugezogen. Dazu war es gegen 14.55 Uhr an der K48 (Sandheck) gekommen: Der 76-Jährige hatte den Radweg in Richtung B67 befahren, war aus ungeklärter Ursache kurz nach einer Kurve ins Schlingern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Der Rekener stürzte mit seinem Pedelec in den Straßengraben. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell