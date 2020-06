Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Liedern - Pedelecfahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Mittwoch in Bocholt-Liedern bei einem Unfall erlitten. Der 83-Jährige Bocholter wollte gegen 07.40 Uhr die Liederner Ringstraße in Richtung Schüttensteiner Weg überqueren. Dabei erfasste ihn der Wagen eines 25-jährigen Klevers, der die vorfahrtberechtigte Liederner Ringstraße in Richtung Werther Straße befuhr. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 10.000 Euro.

