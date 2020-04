Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Sachbeschädigung (21.04.2020)

Radolfzell (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte die Terrasse einer Berufsschule in der Robert-Gerwig-Straße beschädigt. Durch den zurückgelassenen Müll ist zu vermuten, dass Jugendliche in der Nacht eine Fete auf der Terrasse durchgeführt haben. Zudem wurde eine Stange aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell