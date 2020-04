Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt) Transporter prallt gegen Pkw

Hardt (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Königsfelder Straße ist es am Montagnachmittag gekommen. Ein 25-Jähriger wollte gegen 14.30 Uhr mit seinem Transporter mit Anhänger von der Weilerstraße in die Königsfelder Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 77-Jährigen, die mit ihrem Citroën ortsauswärts unterwegs war und prallte gegen die Fahrerseite des Pkw der Frau. Der Citroën kippte in der Folge auf die Beifahrerseite und wurde totalbeschädigt. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 6.000 Euro. An dem Transporter entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Michaela Gerster

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1018

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell