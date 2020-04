Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen/KN) Lupo-Fahrer nach Unfall eingeklemmt

Bei einem Unfall auf der B313 bei Mühlingen ist am Dienstag ein Kleinwagenfahrer eingeklemmt worden. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 53 Jahre alte VW-Fahrer war zur Mittagszeit in Richtung Sigmaringen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache kurz vor der Sigmaringer Kreisgrenze bei Boll auf die Gegenfahrspur geriet. Ein entgegenkommender Lasterfahrer sah die Gefahr und wich seinerseits nach links aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Beim Ausweichen verkeilte sich der Kleinwagen zwischen Lastwagen und Leitplanke, wodurch am VW-Lupo Totalschaden entstand. Da der Fahrer sich nicht mehr alleine befreien konnte, wurden die Feuerwehren Mühlingen und Stockach alarmiert. Diese mussten den Verunglückten aus dem Fahrzeug schneiden. Aufgrund dessen war auch die B313 von 12.30 Uhr bis 14 Uhr voll gesperrt. Es kam dadurch zu Behinderungen. Die Polizei Stockach schätzt den Gesamtschaden auf 4.000 Euro.

