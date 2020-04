Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Täter flüchten nach Einbruch in einem Juwelier mit Beute (21.04.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am heutigen Dienstag gegen 03.45 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Juweliergeschäft in der Dornierstraße. Sie entfernten ein Schutzgitter und drangen durch ein Fenster in das Objekt. Aus mehreren Ausstellungsvitrinen wurde Schmuck entwendet. Wieviel und wie hoch der Schaden ist kann noch nicht gesagt werden. Trotz sofortiger Anfahrt mehrerer Streifen nach der Alarmauslösung, konnten die Täter mit dem Diebesgut flüchten. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, zu informieren.

