Polizei Dortmund

POL-DO: Kein Führerschein, aber Drogen: Polizei stoppt Rollerfahrer am Kanal in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1521

Zwei 23-jährige Männer aus Lünen fielen einem Streifenteam der Polizei in der Nacht zu Montag (30.12.2019) auf einem Weg am Datteln-Hamm-Kanal auf. Parallel zum Kanal waren sie auffällig schnell mit einem Roller unterwegs. An der Gahmener Straße wollten die Polizisten die Rollerfahrer anhalten - doch die gaben Gas.

Kurz nach 2.30 Uhr forderte die Streife die Rollerfahrer mit eingeschaltetem Blaulicht und Anhaltezeichen auf, stehenzubleiben. Doch der zunächst unbekannte Fahrer beschleunigte den Roller und berührte dabei den Streifenwagen. Eine Polizistin konnte den Fahrer aufhalten und die weitere Flucht verhindern - am Ende lag der Fahrer gefesselt am Boden. Auch sein Sozius wurde gefesselt, um dessen Flucht zu verhindern.

Das Ergebnis der ersten Ermittlungen: Der 23-jährige Rollerfahrer besitzt keine Fahrerlaubnis. Er stand unter dem Einfluss von Drogen. Das am Roller befestigte Versicherungskennzeichen stammt aus dem Jahr 2013 und ist für ein anderes Fahrzeug erteilt worden. In unmittelbarer Nähe der jungen Männer entdeckte das Streifenteam mehrere Drogen.

Da der Fahrer nicht nachweisen konnte, wem der jetzt sichergestellte Roller gehört, klärt die Polizei nun die Eigentumsverhältnisse. Ein Gutachter überprüft den Roller technisch. Die Polizei ermittelt auch wegen des Verdachts auf illegalen Besitz von Amphetaminen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell