Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Unfallflucht in der Steinstraße - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1522

Ein 33-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend (28. Dezember) durch einen Verkehrsunfall in der Steinstraße leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete mit einem dunklen Pkw in Richtung Westen.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der 33-jährige Dortmunder gegen 21.45 Uhr auf der Steinstraße in Richtung Westen, als zur gleichen Zeit ein dunkles Auto aus Richtung Linienstraße in die Steinstraße einbog. Der unbekannte Wagen traf den Pkw des Dortmunders an der Seite, so dass dieser ins Schleudern geriet und gegen mehrere Begrenzungspfosten prallte. Der offenbar männliche Fahrer entfernte sich derweil mit dem Pkw über die Steinstraße in Richtung Westen.

Der 33-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 9.000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und/oder Angaben zum flüchtigen Autofahrer machen können, melden sich bitte in der Polizeiwache Nord unter der Rufnummer 0231-132-2321.

