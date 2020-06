Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auf eigener Ölspur ausgerutscht

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 67-jähriger Rollerfahrer am Mittwoch in Gronau zugezogen. Als der Gronauer vor einer Ampel der Ochtruper Straße wartete, tropfte unbemerkt ein Benzin-/Ölgemisch aus seinem Roller auf die Straße. Beim Anfahren rutschte das Hinterrad auf dem Ölfleck weg und der Rollerfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Gronau band das ausgetretene Treibstoffgemisch. Von der Stadt Gronau aufgestellte Schilder weisen nun die Verkehrsteilnehmer auf die Gefahrenstelle hin.

