Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Schultür und Schulbus beschädigt

Isselburg (ots)

Einigen Sachschaden angerichtet haben Unbekannte im Bereich einer Schule in Isselburg. Die Täter schlugen die Glasscheiben der Haupteingangstür am Gebäude ein, ebenso zwei Scheiben an Schulbussen. Zudem bewarfen die Unbekannten einen Bus mit Eiern und brachen eine Plastikklappe an dem Fahrzeug ab. Die Taten ereigneten sich zwischen Mittwoch, 12.20 Uhr, und Donnerstag, 06.05 Uhr. Der angerichtete Sachschaden liegt etwa bei circa 4.000 Euro.

