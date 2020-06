Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Auto entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Halterin hatte ihren weißen Kleinwagen am Mittwoch gegen 18.00 Uhr am Straßenrand des Prattenborgwegs in Gemen geparkt. Am nächsten Morgen gegen 06.50 Uhr bemerkte sie die Beschädigungen. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell